Ternana, fumata bianca per Gallo: accordo trovato

Fonte: TuttoC.com

Nuovo cambio sulla panchina della Ternana. Alessandro Calori, così come accaduto con Luigi De Canio, è stato esonerato dalla guida del club umbro. Al suo posto arriva Fabio Gallo che come vi abbiamo raccontato nel pomeriggio ha incontrato la dirigenza delle Fere. Secondo quanto raccolto in questi minuti il tecnico ex Spezia ha chiuso l'accordo con la società rossoverde di Stefano Bandecchi.