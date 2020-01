© foto di Federico Gaetano

Si può dire soddisfatto della vittoria Fabio Gallo, tecnico della Ternana, che dopo il successo conquistato contro il Potenza ha detto: "Avevo il dubbio di come avrei ritrovato la squadra dopo la sosta e ho avuto risposte positive. Il primo tempo è stato giocato in modo ottimo, abbiamo creato tanto ma purtroppo non siamo riusciti ad essere concreti, un problema che ci portiamo dietro dal girone d'andata. Il rammarico è quello di non aver segnato prima, ma la soddisfazione è che siamo riusciti a vincere in inferiorità numerica concedendo poco al Potenza. La squadra ha dimostrato di essere compatta, grintosa e di avere una grande voglia di vincere", le sue parole riprese da Ternananews.