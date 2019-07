Ternana, Gallo sicuro: "Possiamo fare un lavoro di qualità"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico Gaetano

Dai canali ufficiali della Ternana, le parole di Fabio Gallo al termine del secondo test in ritiro contro il TorreAngela, finito 8-1 per le Fere: "Oggi, anche nella stanchezza mi è piaciuto che abbiamo sempre giocato la palla. Stiamo lavorando tanto, da ogni punto di vista, in un ritiro in cui non ci manca nulla e possiamo fare un lavoro di qualità".