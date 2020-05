Ternana, Leone: "Chi è in difficoltà abbia il coraggio di chiamarsi fuori dai play off"

Il direttore sportivo della Ternana Luca Leone ha parlato al Corriere dell'Umbria della situazione relativa ai play off di Serie C: “Se non fosse possibile concludere la stagione regolare si dovrebbero disputare i play off e la finale di Coppa Italia che consentirebbe alla vincente di andare direttamente ai quarti e riaprirebbe le porte a Pistoiese o Viterbese. - spiega Leone – Noi non abbiamo problemi di natura organizzativa o economica e siamo pronti a giocare. Chi però è in difficoltà dovrebbe avere il coraggio di chiamarsi fuori”.