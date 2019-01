© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pochi rinforzi ma mirati e in grado di assicurare un salto di qualità. Questa sembra essere la strategia sul mercato della Ternana. Il club rossoverde dovrà però operare anche in uscita per snellire l'organico. Come riferisce ternananews.it, a centrocampo sono in procinto di salutare Giuseppe Vives e Lorenzo Callegari. L'esperto regista è stato condizionato dai guai fisici e starebbe riflettendo se continuare o meno mentre l'ex PSG ha trovato poco spazio e può tornare al Genoa per essere girato nuovamente in prestito.