tmw AlbinoLeffe, piace il 2002 del Tor Sapienza Daniele Mancini. C'è anche la V. Francavilla

vedi letture

Sirene dalla Serie C per Daniele Mancini, centrocampista 2002 nella stagione 2019/2020 titolarissimo nel Tor Sapienza in Serie D. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il giocatore sarebbe finito nel mirino di AlbinoLeffe e Virtus Francavilla in vista della prossima stagione.

Sempre in prospettiva futura, però, Mancini viene tenuto sotto stretta osservazione anche da società di alto livello come Sampdoria, Empoli e Bologna quale possibile rinforzo per le loro formazioni Primavera.