tmw Arezzo, per l'attacco si guarda in B: piace Senesi del Venezia

Dopo le tre stagioni a Olbia, e quattro presenze in B con il Venezia, per Yuri Senesi potrebbero riaprirsi le porte della Serie C. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, l'attaccante - classe 1997 - è finito nel mirino dell'Arezzo, che avrebbe avviato contatti con il club lagunare.