tmw Borri può salutare Piacenza, direzione Carrara. Firma attesa nelle prossime ore

Arrivi in vista in casa Carrarese. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, Lorenzo Borri, difensore centrale ex Pontedera attualmente al Piacenza, sarebbe molto vicino alla compagine toscana guidata da mister Baldini. La firma potrebbe arrivare già nelle prossime ore.