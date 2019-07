TMW - Casertana doppia operazione in entrata per Origlia e Caldore

Fonte: Gianluigi Longari

© foto di Giuseppe Scialla

Doppia operazione in entrata per la Casertana. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club campano nella giornata di oggi punta a chiudere per Gioele Origlia, esterno destro di centrocampo del Frosinone lo scorso anno alla Vis Artena in Serie D e Marco Caldore, centrale difensivo classe 1994 dell'Altamura.