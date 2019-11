TMW - Catania, Follieri fa sul serio: pronto ad accollarsi debiti per 27 milioni

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Dopo avere tentato di acquisire Palermo e Foggia, Raffaello Follieri ci prova con il Catania. L'imprenditore si rende disponibile ad accollarsi l'intero debito del club etneo - stimabile in 27 milioni di euro, compreso Torre del Grifo - più una buonuscita per l'attuale proprietà che è ancora da concordare. Sarà poi valutabile una estensione della collaborazione con la dirigenza in essere, ma Follieri vuole essere il proprietario al 100%, puntando su un suo staff personale (come Riccardo Fabbro, già legato all'acquisizione estiva del Trapani) e sul progetto stadio, senza necessità di coinvolgere nessun altro soggetto a livello finanziario. L'intenzione è quello di rilevare un club che possa avere una tifoseria diffusa anche oltre i confini della Sicilia.

STRUTTURA SOCIETARIA - La Effe Holding vanta un capitale sociale di 40 milioni di sterline e detiene al suo interno diverse società che si occupano principalmente del commercio e trasporto nel mondo del petrolio tramite le sue diciassette petroliere. Nel prossimo mese una delle società di Follieri verrà quotata nella borsa di Londra con un market cap di un miliardo di sterline. La Follieri Capital con la EFFE 1 LIMITED, sarà quella utilizzata come venture capital per operazioni diverse rispetto a quelle ordinarie. Sarebbe quest'ultima a diventare controllante del Catania.