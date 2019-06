TMW - Catania, per la panchina si punta D’Angelo del Pisa

Il Catania nella prossima stagione vuole ritentare l’assalto alla Serie B e punta a un tecnico che l’ha appena conquistata. Si tratta, come raccolto dalla nostra redazione, di Luca D’Angelo del Pisa fresco vincitore della finale play off contro la Triestina. Un affare non semplice perché il club toscano, che gli ha allungato il contratto fino al 2020 appena due mesi fa, non ha alcuna intenzione di privarsi della sua guida dopo la splendida cavalcata di questa stagione.