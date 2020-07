tmw Catanzaro, caccia al dopo Logiudice. Perinetti e Rubino in nomi caldi

Pasquale Logiudice ha dato ufficialmente il suo addio al Catanzaro. Dopo l'eliminazione dai playoff promozione in Serie C il club calabrese ha deciso di di dare il via ad un nuovo ciclo tecnico e per la sostituzione del ds secondo quanto raccolto dalla nostra redazione sono nel mirino due nomi. Il primo è quello di Giorgio Perinetti, dirigente con un lungo passato in Serie A, mentre l'altro è quello di Raffaele Rubino, ex ds del Trapani appetito anche dal Monopoli alla ricerca di un sostituto dopo l'addio di Massimo Cerri.