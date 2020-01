© foto di Giuseppe Scialla

Colpo in attacco per il Catanzaro. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club calabrese ha sbloccato pochi istanti fa l'operazione col Catania per Matteo Di Piazza. L'attaccante firmerà un contratto di un anno e mezzo con opzione per la stagione successiva. Atteso domani in tarda mattinata in città.