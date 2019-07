TMW - Cavese, in difesa arriva Matino. E parte Lia, in scambio con J. Stabia

Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, ci sarà un futuro in Campania per Emmanuele Matino. Reduce dalla positiva esperienza con la maglia del Potenza, dove ha totalizzato 14 presenze, il difensore napoletano classe 1998 passerà in prestito dal Parma alla Cavese del neo tecnico Moriero.

Saluterà, invece, il difensore Damiano Lia, classe '97 che approderà alla Juve Stabia, nell'ambito di uno scambio che vedrà protagonista l'attaccante delle Vespe Badr El Ouazni, prossimo a vestire la maglia della Cavese.