TMW - Cavese, Moriero: "Sono contento del mercato, arriverà un difensore"

Prima sgambatura stagionale nel ritiro di Sturno (AV) per la Cavese contro i dilettanti dell'United Cava e prime parole per il tecnico Francesco Moriero ai microfoni di TuttoMercatoweb: "Sappiamo che ci aspetta un girone molto difficile, oggi contava mettere una quarantina di minuti nelle gambe senza mai tralasciare il lavoro della mattina. L'obiettivo è partire bene in campionato, la squadra sta facendo cose buone e sono abbastanza contento per l'impegno profuso dai ragazzi. Naturalmente c'è ancora tantissimo da lavorare, i giovani devono crescere e sappiamo che la strada sarà molto lunga". Moriero prosegue: "La società sta lavorando bene sul mercato, oltre ai nuovi acquisti sappiamo che dobbiamo integrare e far crescere i giovani del vivaio che sono un patrimonio fondamentale. Questo passerà dal rapido raggiungimento di una salvezza tranquilla, è questo il primo obiettivo. Il direttore sportivo e il presidente mi stanno dando serenità e garanzie, probabilmente arriverà ancora un altro giovane nel reparto difensivo". Infine sull'esordio in Tim Cup e sul futuro: "Giusto che i tifosi sognino l'eventuale derby con la Salernitana, ma a me interessa soltanto passare il turno pur sapendo che affronteremo club di categoria superiore. Sangue e sudore, in campo dovremo sempre dare il massimo per centrare la salvezza. Ho accettato Cava dopo un anno di inattività perché mi hanno convinto due componenti: l'entusiasmo della città e la serietà della società".