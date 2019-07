TMW - Como, H'Maidat ha firmato: un anno con opzione per altri tre

Fonte: Raimondo De Magistris

Ismail H'Maidat riparte dal Como. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il giocatore, dopo le note vicende che hanno portato al suo arresto, ha infatti firmato per il club di Serie C, con l'operazione condotta da MG associates, in particolare da Giorgio Boateng e Menno Groenveld. Il centrocampista ha siglato l'accordo per un anno con opzione per altri tre.