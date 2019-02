TMW - Cuneo e Pro Piacenza, si va verso il -8 in classifica

© foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com

Vittoria sul campo contro il Pro Piacenza in una partita dai contorni surreali, penalizzazione in arrivo per entrambe. Oggi Cuneo e Pro Piacenza infatti, con ogni probabilità, verranno sanzionati di otto punti in classifica per le vicende legate alla fideiussione FinWorld. Cambia ancora la classifica in Serie C, Cuneo e Pro Piacenza verso il -8...