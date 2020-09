tmw Foggia, si va verso un nuovo tecnico? Capuano ai saluti. Ma non torna Corda

Pare esser finita prima di iniziare l'avventura di Eziolino Capuano al Foggia. Giorno decisivo, quello odierno, per il futuro del mister, che recentemente, davanti a dei tifosi, si sarebbe lamentato per l'organico a sua disposizione, facendo cosa non particolarmente gradita alla società: lo sfogo del tecnico, infatti, è stato ripreso con lo smartphone da alcuni presenti, divenendo poi virale sul web. Da qui le successive problematiche.

Da decidere, dunque, quello che sarà il futuro della panchina rossonera, ma, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, sembra essere già stabilita una cosa: non sarà Ninni Corda a tornare alla guida della prima squadra.