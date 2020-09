tmw Grosseto, c'è la firma dell'ala Raffaele Russo: arriva in prestito secco dal Napoli

Dopo l'ultima stagione, disputata a metà tra Pro Vercelli e Rieti, l'ala di proprietà del Napoli Raffaele Russo riparte dalla Serie C. Nel pomeriggio il classe '99 ha firmato il contratto che lo legherà al Grosseto per la prossima stagione. L'operazione è stata chiusa dai due club in prestito secco per un anno, grazie alla forte volontà del direttore sportivo dei maremmani Vincenzo Minguzzi, che ha portato avanti la trattativa con gli agenti del giocatore Fabio Ottieri e Gianni Pascale. Colpo giovane ma anche d'esperienza (già due stagioni in Serie C) per il Grosseto, dal Napoli ecco Russo.