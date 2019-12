Fonte: Michele Criscitiello

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Iniziano le prime manovre del Bari, in vista del mercato invernale. Il club, per puntare alla Serie B, sta guardando ai rinforzi proprio in cadetteria, e, secondo quanto raccolto da TMW, ha messo nel mirino l'attaccante Lorenzo Rosseti dell'Ascoli e il trequartista Karim Laribi, attualmente all'Empoli ma di proprietà dell'Hellas Verona.