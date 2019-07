Fonte: Ivan Cardia

Sirene dalla Serie B per il portiere della Juventus Mattia Del Favero, che nella passata stagione ha vestito la maglia dell'Under 23. Secondo quanto raccolto da TMW, il classe '98 piace al Cittadella, ma è finito anche nel mirino del Venezia, che con la riammissione in Cadetteria vorrebbe assicurarselo tra i pali. Sullo sfondo anche il Padova, ma solo in caso di riammissione (strada complicata).