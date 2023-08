ufficiale Juventus Next Gen, Del Favero ceduto a titolo definitivo alla SPAL

Mattia Del Favero giocherà la stagione 2023/2024 a Ferrara. È ufficiale, infatti, la cessione a titolo definitivo alla SPAL del portiere classe 1998. Bianconero dalla stagione 2013/2014 - quando arrivò a Torino appena quindicenne in prestito dal Prato prima di essere acquistato a titolo definitivo dalla Juventus l'anno successivo - Mattia, il 30 giugno 2023, è rientrato dal prestito alla Pro Patria, squadra per la quale ha difeso i pali nell'ultima annata disputata. Con il club lombardo, ha totalizzato 35 presenze affrontando in campionato, sia all'andata che al ritorno, la Next Gen nel Girone A di Serie C.

Questa è stata soltanto l'ultima avventura in prestito di Del Favero, ma prima di questa ci sono state quelle a Cosenza, Pescara e Piacenza, che indubbiamente sono state tre tappe importanti nel suo percorso di crescita.