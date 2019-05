TMW - Juventus U23, l'attaccante Mokulu verso il Pordenone

Fonte: inviato a Torino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Benjamin Mokulu dovrebbe lasciare la Juventus U23 per tornare in Serie B. Sull'attaccante belga di origine congolese, ancora di proprietà del Carpi, c'è la forte pressione del Pordenone, neo promosso in cadetteria e già sulle sue tracce a gennaio quando alle fine la spuntarono i bianconeri. Da gennaio, il giocatore ha collezionato tredici presenze e messo a segno quattro reti.