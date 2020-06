tmw La C chiede una nuova assemblea, Ghirelli accetta. Possibile data, il 7 giugno

Ancora novità in Lega Pro, con i 60 club (59 se si esclude la Juventus U23) ancora in lotta per la possibile ripresa del campionato, e soprattutto sui modi con cui questa potrebbe svolgersi.

A ora la direzione sembra essere quella di disputare i soli playoff e playout, ma proprio in merito a questo, un gruppo di squadre coinvolte negli spareggi avrebbe richiesto una nuova assemblea al presidente Francesco Ghirelli: il numero minimo necessario è stato raggiunto, e tra alcuni giorni - non è escluso che sia il 7 giugno (giorno immediatamente precedente al Consiglio Federale) - la stessa si svolgerà.

Attese novità a breve.