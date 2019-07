Fonte: Andrea Losapio

© foto di Andrea Rosito

Ambito in Serie C il portiere di proprietà del Chievo Verona Alessandro Confente. Sul classe 1998, secondo quanto raccolto da TMW, erano rimasti forti gli interessi di Piacenza e Robur Siena, ma a ora sembra essere proprio la formazione toscana in vantaggio per assicurarsi il calciatore.