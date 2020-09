tmw Lecco, fatta per l'arrivo di Bertinato in prestito dal Venezia

Altra operazione in entrata oramai definita per il Lecco. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il club lombardo in queste ore ha chiuso per l'arrivo in prestito dal Venezia di Bruno Bertinato, portiere italo-brasiliano classe 1998.