TMW - Lecco, saltata la trattativa per Paramatti

© foto di Sandro Giordano

Quando sembrava tutto fatto per la firma sul contratto di Lorenzo Paramatti, attesa nei primi giorni di questa settimana e dopo diversi rinvii, un voltafaccia del presidente Di Nunno ha fatto saltare l’arrivo del giovane difensore centrale. In queste tre settimane nelle quali Paramatti si è allenato agli ordini di mister D’Agostino ha convinto con le sue qualità l’allenatore, il direttore sportivo ed il direttore generale al punto che la firma sarebbe dovuta avvenire già quindici giorni fa, ma i continui rinvii del presidente hanno precluso questa possibilità ed anche altre in serie C dal momento che il ragazzo aveva già dato la parola al Lecco. Affare saltato, Paramatti attende una nuova occasione. E magari una società che rispetti gli impegni...