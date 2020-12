tmw Lupo: "Felice per il Venezia, grande gruppo. Dionisi? E' un ottimo allenatore"

Nell'intervista rilasciata a TMW, l'ex Ds del Venezia Fabio Lupo, tra le altre, è tornato a parlare anche della formazione lagunare, quest'anno in rampa di lancio nel torneo cadetto: "Anche nei momenti più bui l’anno scorso ho detto che la squadra avrebbe meritato di più. Su quella base è stato fatto un innesto importante come quello di Forte. È una squadra che ha un campionato in più alle spalle. E poi l’allenatore ha portato una qualità di proposta maggiore in fase offensiva. Sono contento per il Venezia, li c’è un gruppo a cui riconosco grandi valori morali. Paolo Zanetti è stato un mio giocatore a Torino, sono contento che stia facendo bene: peraltro lo avevo individuato come uno dei potenziali sostituti di Dionisi, che è un ottimo allenatore, lo ha sempre dimostrato. L’anno scorso si è giocato bene l’opportunità a Venezia e ora sta guidando una corazzata dimostrandosi all’altezza”.