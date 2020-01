TMW Magazine - Paramatti jr: "Ricordo che Andersson mi portò all'asilo"

Fresco acquisto del Rimini ("La proposta del Rimini mi aveva subito attirato, è un bella piazza, è nella storia del calcio: è vero, la classifica adesso non sorride, ma la situazione non è affatto catastrofica. Soprattutto se si considera che c’è un intero girone di ritorno”), e protagonista di TMW Magazine. Lorenzo Paramatti, nell'intervista concessa ai nostri microfoni, ha parlato anche del suo passato e dei ricordi che può avere chi è figlio d'arte.

Suo padre, Michele, è stato infatti giocatore di Juventus e Bologna su tutte, e qualche aneddoto, il classe '95 lo ha svelato: “Ho visto Signori, Zidane, ho palleggiato con Del Piero e Inzaghi, che alle volte mi faceva anche dei regali, mentre Tudor si divertiva a farmi i dispetti: ero permaloso, piangevo sempre. Ma l’aneddoto che meglio ricordo è quando Kennet Andersson, una mattina a Bologna, mi accompagnò all’asilo: io piccolissimo, lui enorme che quasi non passava dalle porte. Però avevo un’età che non ti permette di renderti conto del privilegio che hai”.