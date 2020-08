tmw Modesto al centro del mercato delle panchine: proposta della Pro Vercelli

vedi letture

Francesco Modesto al centro del mercato delle panchine. Perché il classe '82 di Crotone, reduce dalle esperienze con Rende e Cesena, ha numerosi interessamenti e richieste. Sirene anche dalla B, in Serie C non mancano le proposte e pure il Napoli ci penserebbe per la Primavera. Occhi sui professionisti: in terza serie, tra le altre, ci sarebbe la Pro Vercelli che avrebbe messo una proposta sul tavolo del futuro di Modesto. Riflessioni in corso, le Bianche Casacche pensano a Modesto.