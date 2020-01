© foto di Federico De Luca

Il forcing per Tommaso Morosini del Monza di Silvio Berlusconi, Adriano Galliani e Filippo Antonelli, per adesso si è scontrato col muro alzato dal Sudtirol. La società ha detto no a un'offerta importante da parte del Monza che adesso sembra aver virato obiettivo: pur non perdendo di vista gli sviluppi che avrà il futuro di Morosini, ha messo nel mirino Marco Firenze della Salernitana.