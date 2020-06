tmw Nasce la nuova Sambenedettese. E' addio con Fusco, e si lavora per Gilardino

Come già annunciato ieri , è ormai in fase di definizione il passaggio di proprietà della Sambenedettese, che passerà dalla famiglia Fedeli a Domenico Serafino. Il Consiglio Federale sarà la data spartiacque per la firma dell'accordo, ma il patron del Bangor City (squadra gallese salvata proprio dal produttore di origini calabresi), secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, ha già iniziato a pianificare il futuro del club.

Certa la presenza, nella nuova Samb, di Pedro Pablo Pasculli, che potrebbe anche ricoprire il ruolo di capo dell'area tecnica; sarà quindi addio con Pietro Fusco, attuale direttore sportivo, mentre i nodi da scogliere sono legati alla figura dell'allenatore.

Pasculli, infatti, è abilitato anche per guidare la squadra, ma, come raccolto sempre dalla nostra redazione, non è affatto tramontata l'ipotesi legata ad Alberto Gilardino. Le parti si sono nuovamente sentite, ci sono colloqui in corso per capire se possano esserci i margini di intesa: se ci fosse l'ok dell'attuale tecnico della Pro Vercelli, Pasculli, come detto, sarebbe dirottato all'area tecnica, altrimenti probabilmente in panchina.