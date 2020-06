tmw Sambenedettese, Serafino a lavoro per dettagli e firma. Sette giorni per la chiusura

Sette giorni. Tanto dovrebbe durare l’attesa dei tifosi della Sambenedettese per il completamento della trattativa per la cessione del club dalla famiglia Fedeli a Domenico Serafino, volto noto dello spettacolo sudamericano, a lavoro già da alcune settimane. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com in questa settimana le parti metteranno a punto gli ultimi dettagli prima della firma. Allo stesso Serafino verrà assegnata la presidenza del club rossoblu, mentre Pedro Pasculli, attuale allenatore del Bangor City (altra società di proprietà di Serafino), uomo di fiducia del prossimo presidente della Samb entrerà a far parte dello staff. Da nostre verifiche sembra inverosimile la presenza nel progetto di Leghissa perché non lavora piu a Bangor dallo scorso mese di Novembre.