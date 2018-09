© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Marcello Nicchi, presidente dell'Associazione Italiana Arbitri e presente a Firenze in occasione della presentazione dei calendari di Serie C, ha dichiarato ai presenti: “Avevo quindici anni quando arbitravo la prima partita in FIGC. Sono passati 50 anni e non avevo mai visto una cosa del genere. Tranquilli, il 22 ottobre speriamo che inizi un percorso nuovo, nel quale si tornerà a parlare di pallone, società, città, tutto il meccanismo che è il gioco del calcio e ormai è diventato una querelle incredibile”.