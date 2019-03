© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Vertice in corso tra Alessandro Erra e la Paganese. Non è piaciuto alla dirigenza azzurrostellata il crac di ieri a Cava, da qui la decisione maturata in serata di cambiare rotta anche se a Fabio De Sanzo non è stata fornita ancora alcuna comunicazione, anche informale. Si attende quindi la chiusura del summit odierno per capire i margini di un accordo tra le parti e dare il via eventualmente al post De Sanzo. Tuttavia filtra ottimismo e oggi potrebbe essere la giornata giusta per ufficializzare un cambio in panchina e provare col nuovo tecnico ad agguantare l'obiettivo spareggi play-out, con sette giornate da vivere tutte d'un fiato (anche se gli azzurrostellati hanno già in cassaforte la vittoria a tavolino col Matera). .