ufficiale Gelbison, per risalire verso la C c'è un ritorno in panchina. Squadra a mister Erra

vedi letture

In casa Gelbison - con la squadra retrocessa lo scorso anno dalla Serie C - è pesata la sconfitta con il Rotonda, costata cara a mister Alessandro Monticciolo, esonerato dal club campano. Come da nota ufficiale, comunicata quest'oggi la nuova guida tecnica, con la "prima squadra affidata a mister Alessandro Erra. Per Erra si tratta di un ritorno sulla panchina dei rossoblú avendo allenato la Gelbison nelle stagioni 2012/2013 e 2013/2014. Nella sua carriera ha allenato inoltre Paganese, Catanzaro, Lamezia e Nocerina".

Queste le sue prime dichiarazioni: "Sono molto contento, non ho potuto dire di no alla chiamata del Presidente Maurizio Puglisi. Torno con gioia in un posto dove ho trascorso due splendide stagioni. Sono pronto a ricominciare e a riprendere il lavoro interrotto. Saluto con altrettanta gioia i tanti tifosi rossoblù".