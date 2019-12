© foto di Federico Gaetano

Piacenza che inizia subito il mercato di gennaio con un colpo in attacco. Salutato non senza polemiche Daniele Cacia nelle scorse settimane, il club emiliano, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, nei prossimi giorni definirà l'operazione per l'arrivo di Alessandro Polidori, attaccante classe 1992, della Robur Siena. Operazione questa che si chiuderà in prestito con obbligo di riscatto.