Doppio colpo in casa Pianese, con il club toscano, fresco di promozione in C, che va ad apporre due nuovi innesti in difesa. Secondo quanto raccolto da TMW, i bianconeri sono ai dettagli con Stefano Cason, classe '95 lo scorso anno alla Virtus Francavilla, e con Gabriele Vavassori, giovane classe '98 che nella passata stagione si è messo in luce in Serie D con la maglia dell'Arconatese.