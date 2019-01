Si avvicina il cambio di casacca per Massimiliano Pesenti, attaccante del Piacenza. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione è in corso il focing del Pisa per strappare il sì dell'ex Pontedera, ma l'operazione ancora non è chiusa. Attenzione però all'Arezzo che ha messo il giocatore nel mirino con un forte inserimento nelle ultime ore.