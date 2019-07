© foto di Uff. Stampa U.S. Vibonese

Un nuovo difensore per il Potenza. Ha firmato pochi minuti fa Luigi Silvestri, che arriva a titolo definitivo dalla Vibonese. Contratto biennale, ufficialità prevista per le prossime ore. Silvestri pronto per la nuova avventura, il Potenza lo aspetta...