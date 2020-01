© foto di Salvatore Colucci/TuttoPotenza.com

Diverse manifestazioni di interesse sono state evidenziate nei confronti di Antonio Sepe. Il terzino in scadenza con il Potenza piace a diverse società di serie C ma ha ricevuto contatti da approfondire anche da club di cadetteria, specie in relazione ad una condizione contrattuale vantaggiosa che permetterebbe all’italo Uruguayano di svincolarsi a costo zero al termine della stagione.