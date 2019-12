In una lega Pro che dà sempre più spazio ai giovani anche in piazze prestigiose e ricche di storia spicca un giovane che farà parlare di sé. È una giornata davvero speciale per Giacomo Quagliata, terzino sinistro classe 2000 tecnicamente dotato e atleticamente forte che, secondo quanto raccolto da TMW, ha firmato il suo primo contratto da professionista. Dopo l'esperienza in prestito al Bari in serie D, la Pro Vercelli, proprietaria del cartellino, ha deciso di aggregarlo stabilmente alla prima squadra blindandolo fino a giugno del 2022.