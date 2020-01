TMW - Ravenna, Ricchi torna all'Empoli. Tre in C, c'è la Pistoiese

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il giovane terzino sinistro classe 2000’ Niccolò Ricchi in prestito al Ravenna e proveniente dal settore giovanile dell’Empoli, è in uscita dalla squadra romagnola.

Il calciatore, che ha collezionato quest’anno 11 presenze in campionato, è nel mirino di varie squadre, tra cui Pistoiese,Fano e Fermana.