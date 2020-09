tmw Ravenna, si complica l'affare Ferretti. Ora l'esterno può restare all'Avellino

Si complica l’affare Daniele Ferretti al Ravenna. L’esterno abruzzese, in uscita dall’Avellino, sembrava ad un passo dall’approdo in giallorosso ma il prolungarsi della trattativa, secondo quanto raccolto da TMW, rischia di far saltare il banco. A 20 giorni dall’inizio del campionato, il Ravenna ha fretta e sta sondando altri profili. Il futuro di Ferretti in Romagna resta dunque in bilico e se non arriverà la fumata bianca, il giocatore resterà all’Avellino anche per la stagione 20/21.