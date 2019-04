© foto di Alessandro Brunelli

Nel Ravenna che ha praticamente già guadagnato l'accesso ai play-off in tanti hanno apprezzato il lavoro portato avanti dal ds Matteo Sabbadini, autentico deus ex macchina del club romagnolo e artefice di varie promozioni fino alla c. Con risorse economiche non straordinarie è riuscito a costruire squadre puntando anche sui giovani (nell'estate scorsa ha messo sotto contratto ad esempio il diciannovenne Carlo Martorelli, che ha collezionato 26 presenze in campionato). Tra le società che hanno messo adesso gli occhi su Sabbadini ci sono il Perugia e il Padova che stanno valutando molto positivamente la sua capacità di programmare e di guardare al futuro.