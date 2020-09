tmw Sambenedettese, fatta per Malotti. Contratto biennale per l'esterno

Nuovo colpo in entrata per la Sambenedettese. Secondo quanto raccolto da TMW il club del presidente Domenico Serafino ha definito l'operazione per il tesseramento di Manuele Malotti, esterno offensivo classe 1997, lo scorso anno in D con l'Aglianese. Per il giocatore accordo biennale.