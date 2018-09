Adesso è ufficiale: il campionato di Serie C inizierà mercoledì 19 settembre, mentre gli anticipi si disputeranno martedì 18. In caso di esigenze e accordo tra le società ci sarà la possibilità di anticipare già a domenica 16 o lunedì 17. Le comunicazioni - per chi volesse anticipare - dovranno arrivare entro domani alle 12.