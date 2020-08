tmw Serie C, Giana Erminio, Ravenna e Legnago completano l'organico del 20/21

Nessuna sorpresa dal Consiglio Federale in svolgimento oggi a Roma. Giana Erminio, Ravenna e Legango saranno le tre squadre che completeranno l'organico della Serie C 2020/21. Le prime due sono state riammesse dopo la retrocessione dell'ultima stagione, mentre la terza prende il posto del Campodarsego che non si è iscritto alla Serie C dopo aver vinto il campionato. Ripartirà dalla Serie D invece il Siena, dopo il fallimento e il cambio di proprietà, mentre sono stare ripescate nel quarto campionato italiano Corticella, Nardò, Francavilla Sinalunghese