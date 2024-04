Ufficiale Genevier dà l'addio al calcio: "Grazie AlbinoLeffe. Soddisfatto di questi 30 anni di calcio"

La sconfitta interna contro il Lumezzane di ieri porta con sé una serie di significati. Con quel match si è chiusa la stagione del club orobico con una salvezza tranquilla e una zona playoff mancata per pochi punti, ma soprattutto con l'addio al calcio giocato di Gael Genevier, centrocampista classe 1982, da cinque anni nel club bergamasco:

"Smettere di fare quello che hai fatto per 30 anni è particolare - racconta nel corso della conferenza stampa post partita -. Mi sono preparato a questo momento e posso dire di essere soddisfatto di quello che ho fatto nella mia carriera professionistica. All'AlbinoLeffe in questi cinque anni abbiamo vissuto un po' di tutto: dal "rischio" di andare in B a quello di retrocedere nella passata stagione. Quest'anno abbiamo fatto meglio vivendo un po' di tutto. Avrei voluto chiudere con i playoff ma rispetto allo scorso anno mi sento soddisfatto per come si è chiuso il torneo".

Gael Genevier (42) nel corso della sua avventura all'AlbinoLeffe ha messo a referto 117 presenze (2 gol). In precedenza il francese ha vestito anche le maglie di Pisa, Lumezzane, Reggiana, Acireale, Sangiovannese, Torino, Messina, Juve Stabia, Livorno, Pro Vercelli, Novara, Catania, Perugia e Siena