La Lega Pro si è divisa sul tema della quarta promozione. La media punti premia il Carpi, ma molte delle società direttamente interessate sono contrarie. Quali? Scoprilo con TMW!

Ci sono due squadre che, più delle altre, si sono esposte fin da subito contro la scelta dell’Assemblea di Lega Pro circa l’utilizzo della media punti per la determinazione della quarta promossa. Una è la Reggiana, mentre l’altra è il Bari di Luigi De Laurentiis. “Un criterio che non possiamo ritenere accettabile - ha detto il numero uno dei pugliesi nelle scorse ore -. Non vogliamo favori, ma solo la possibilità di conquistarci la Serie B sul campo”. Il Bari ci crede, spera in una presa di posizione diversa da parte del Consiglio Federale ed è pronto a dar battaglia in ogni sede. Il secondo posto conquistato in stagione e il blasone del club lo impongono.